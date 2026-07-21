بين الواقع الحالي وآفاق التحديث.. “ناس تكس” منصة حوار حول مستقبل صناعة الألبسة في سوريا
بين كبار الطليعة وصنّاع المحتوى.. مواجهة كروية بروح التضامن مع مرضى السرطان في حماة
مشاركون بمعرض ناس تكس 2026: دعوات لاعتماد التجارب الدولية لرفع تنافسية النسيج السوري
فعالية في جامعة دمشق تؤكد على إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة الانتقالية
لبحث تعزيز التعاون.. مباحثات اقتصادية بين غرفة تجارة دير الزور ووفد وزارة التجارة التركية
رحلة الابتكار والريادة.. مبادرة شبابية لتطوير حلول مؤسسية لتحديات تواجه محافظة دمشق
تكريم 200 من ذوي الشهداء في الأتارب بحلب تقديراً لتضحيات أبنائهم
عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس” في مدينة المعارض بدمشق
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