بين الواقع الحالي وآفاق التحديث.. “ناس تكس” منصة حوار حول مستقبل صناعة الألبسة في سوريا

كلمة وزير الخارجية والمغتربين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي في أنقرة
خطة متكاملة لإعادة تأهيل فندق مدينة الياسمين الرياضية بدمشق
جلسة حوارية في مدينة سلمية لتعريف ذوي الضحايا بمهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
في المرحلة الثانية من محاكمة عاطف نجيب… فريق الادعاء يتمسك بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا
عمليات جراحية متنوعة وخدمات طبية بمبالغ رمزية في مشفى العيون بمدينة حلب
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