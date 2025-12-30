استطلاع آراء الصرافين في حلب حول إصدار العملة السورية الجديدة

مهرجان “أيام البُردة” الدولي يُعيد إلى إدلب ألق الكلمة وروح الإبداع
خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي.. شركة سعودية تعلن بدء أعمالها في سوريا
وزير الطوارئ لـ سانا: صندوق التنمية السوري يغطي مشاريع الإعمار في المناطق الأكثر تضرراً
قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو السويداء
اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب بدمشق وريفها ودرعا والقنيطرة يؤدون اليمين القانونية
