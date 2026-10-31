عرض «شبابيك» التفاعلي في حلب يناقش قضايا مجتمعية بمشاركة الجمهور

حلب-سانا



شهدت دار الكتب الوطنية في حلب اليوم الجمعة، عرضاً مسرحياً تفاعلياً بعنوان «شبابيك»، قدمته مؤسسة «مواطنون فنانون» بهدف طرح ومناقشة قضايا مجتمعية راهنة، وسط مشاركة واسعة من الحضور الذين أسهموا في تحليل المشاهد واقتراح حلول للمواقف المطروحة.



وارتكز العرض على ثلاثة مشاهد درامية تناولت قضايا التمييز والفروقات التعليمية بين المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز دور المرأة في المجتمع، حيث أتيح للجمهور التفاعل المباشر مع الشخصيات وتبادل الأدوار والمشاركة في صياغة نهايات بديلة للمشاهد، في إطار فلسفة المسرح التفاعلي القائمة على إشراك المتلقي في مجريات العرض.

وقالت مستشارة التماسك المجتمعي في برنامج سوريا التابع لمنظمة “في إن جي إنترناشونال” والممول من وزارة الخارجية الهولندية ديانا خياطة، في تصريح لـ سانا: إن العرض وفّر مساحة مهمة لإبراز المواهب الشابة ونقل الرسائل المجتمعية الهادفة عبر الحوار المباشر وتبادل الآراء مع الجمهور، مؤكدة أهمية هذه المنصات في تعزيز التماسك الأهلي.

إيصال الأفكار بطرق مباشرة

من جهتها، أوضحت المشاركة أسماء المحمود في تصريح مماثل، أن العرض لامس قضايا جوهرية من الواقع اليومي وقدمها بأسلوب تفاعلي مباشر ومؤثر، لافتة إلى أن اندماج الحضور مع الممثلين أسهم في ترسيخ الرسائل الإنسانية للعمل وتعزيز ثقافة الحوار.



بدورها، بينت المشاركة رنكين كومو أن العمل ركز على قضايا مجتمعية حساسة وجعل الجمهور شريكاً في اقتراح الحلول وصناعة القرار داخل العرض، مؤكدة أن مناقشة هذه القضايا بشكل جماعي تفتح آفاقاً أوسع للتفكير الإيجابي في سبل معالجتها.