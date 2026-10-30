السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
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انطلاق البطولة الوطنية الثانية لفروسية قفز الحواجز في الديماس بريف دمشق

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