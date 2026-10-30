حملة للتبرع بالدم في مشفى دوما دعماً لمخزون بنك الدم واحتياجات المرضى

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية صحة ريف دمشق بالتعاون مع إدارة منطقة الغوطة الشرقية ومجلس الأعيان في دوما اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم في مشفى دوما الوطني بعنوان “نقطة دم منك قد تنقذ حياة”، بمشاركة عدد من الجهات الصحية والإنسانية والأهلية، بهدف دعم مخزون بنك الدم وتأمين احتياجات المشافي والمرضى.

وأوضح مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا في تصريح لـ سانا، أن الحملة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي لبنوك الدم، وتلبية احتياجات المرضى، ولا سيما الحالات الإسعافية والعمليات الجراحية ومرضى الأمراض المزمنة، وخاصة المصابين بالتلاسيميا.

وبيّن حسابا أن الحملة التي تستمر يوماً واحداً شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي، ما استدعى استقبال المتبرعين قبل الموعد المحدد، لافتاً إلى استمرار الحملة حتى استقبال آخر متبرع، حتى في حال تجاوز الوقت المعلن.

ولفت إلى أن الحملة نُظّمت بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني والجمعيات الصحية والخيرية وجمعية “صواعد”، إضافة إلى فعاليات المجتمع المحلي، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم جهود تأمين احتياجات بنوك الدم.

من جانبه، نوّه مدير العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بريف دمشق عامر ظريفة بالإقبال الكبير من الأهالي على التبرع بالدم، معتبراً أن ذلك يجسد روح التكافل والتعاون المجتمعي.

بدورها، أوضحت مديرة بنك الدم المركزي في دمشق رنيم بقلة، أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز قيم التكافل المجتمعي، وتوسيع مشاركة الأهالي في العمل الإنساني.

وفي السياق ذاته، أشار المتبرع فهد الحموري إلى أن مشاركته في الحملة تنطلق من واجبه الإنساني ورغبته في مساعدة الآخرين، مؤكداً أهمية التبرع بالدم في دعم المرضى والمصابين بالتلاسيميا.

وتأتي الحملة في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهميته بوصفه عملاً إنسانياً يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وضمان توافر وحدات دم آمنة وكافية لتلبية احتياجات المشافي والحالات الإسعافية والمرضية، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة.