الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية يكشفان عن العملة السورية الجديدة

عشرات المتقدمين لاختبار اللغة الإنكليزية ضمن برنامج ماجستير التأهيل التخصص في التنمية الإدارية
انعقاد المنتدى السوري الفرنسي في فندق إيبلا الشام بريف دمشق
الجامع العمري في أعزاز.. منارة العلم والإيمان شمال سوريا
1232 طالباً وطالبة بمدينة رأس العين في الحسكة يتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة
افتتاح المركز الشامل لعلاج أمراض القلب في مشفى الزراعة بمحافظة إدلب بحضور معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب
