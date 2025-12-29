الجالية السورية في بلجيكا تنظم احتفالاً بمناسبة ذكرى التحرير وإزالة قانون قيصر

بهدف دعم المنظومة الصحية في سوريا.. سفير إيطاليا بدمشق ووفد من منظمة الصحة العالمية في زيارة إلى مشفى شام الجراحي بالشمال السوري
طبيب يعود إلى محردة للاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة بعد التحرير
حملة تبرع بالدم في دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
كيف أسهمت توسعة القنصلية السورية في إسطنبول في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؟
وزارة السياحة تكرم الطلاب الأوائل على مستوى سوريا في الثانوية المهنية والفندقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى