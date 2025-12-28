أهالي كيسين في ريف حمص يتحدّون الدمار ويعودون إلى قريتهم لإعادة إعمارها

طالبة من بصرى الشام في ريف درعا تحصل على العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي
وفد مجلس الأمن الدولي: نأمل لسوريا المضي قدماً نحو مستقبل أفضل لكل السوريين
تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد بقوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس برعاية وزير الداخلية
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 18 من تشرين الثاني 2025
فعالية شعبية في حي السومرية بدمشق بمناسبة النصر والتحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى