بدء موسم زراعة القمح والشعير في القنيطرة

احتفالية جمالية في حي دمر بدمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فعالية في كلية الهندسة المعلوماتية بإدلب احتفالاً بذكرى النصر والتحرير
وضع حجر الأساس لمجمع “بيت السلام” التعليمي في حرستا بريف دمشق
نقابة صيادلة سوريا تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، تقديرا لجهود صيادلة سوريا
نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية: فساد بمئات ملايين الدولارات زمن النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى