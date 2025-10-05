مرشحون وأعضاء هيئة ناخبة في دائرة حمص: الانتخابات صفحة جديدة في المسار الوطني
جمعية نبض تكرم خمسة عشر طالباً وطالبة من المكفوفين المتفوقين في التعليم الأساسي والثانوية
أهالي مدينة دوما في ريف دمشق: الانتخابات حجر الأساس لإعادة الإعمار
أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة معرة النعمان: الانتخابات خطوة نحو تعافي سوريا الجديدة
إدلب تستضيف للمرة الأولى اختبارات بدنية لحكام حلب وإدلب وحماة بكرة القدم
جمعية الهدف لذوي الإعاقة إرادة وتحد على مواصلة مسيرة الرياضة رغم الصعاب
أعضاء الهيئة الناخبة في منطقة السقيلبية: الانتخابات تكريس لانتصار الشعب السوري
أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة جبل سمعان: انتخابات مجلس الشعب رسخت قيم الانتماء والمواطنة
