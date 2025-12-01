ورشة عمل في دمشق حول المبادئ التوجيهية والأطر التي تدعم العودة الطوعية وإعادة الاندماج
المؤتمر السنوي لغرفة صناعة حماة يناقش الواقع الصناعي وسبل الارتقاء بالصناعة الوطنية
آراء عدد من الوزراء والسفراء بالانطلاقة الجديدة لصحيفة “الثورة السورية”
إطلاق مبادرة حمص بأيدينا أنظف تعاون لاستعادة رونق المدينة
انطلاق فعاليات المؤتمر الشبابي الأول بحمص بحضور وزير الثقافة ومحافظ حمص ومدير الشؤون السياسية
انطلاقة صحيفة الثورة السورية استكمالٌ لمسار إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية
هيئة تنمية الصادرات السعودية تنظم بعثة تجارية إلى سوريا لتطوير الشراكات الاقتصادية
وفد من الخارجية و عدد من السفراء العرب يقدمون واجب العزاء لذوي شهداء بلدة بيت جن في ريف دمشق
Sign in to your account
تذكرني