المؤتمر السنوي لغرفة صناعة حماة يناقش الواقع الصناعي وسبل الارتقاء بالصناعة الوطنية

وزارة الزراعة السورية تنظم ورشة عمل مع المعهد الإيطالي IZSUM للنهوض بواقع الثروة الحيوانية
الرئيس الشرع: نطالب برفع العقوبات بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري
غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة دمشق تشيدان بإطلاق معرض ناس تكس
ورشة عمل في دمشق حول نتائج خطة التعافي للمجالس المحلية بالغوطة الشرقية
انتعاش حركة العبور في معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق
