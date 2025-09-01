كرنفال “بيت بيوت” في اللاذقية.. نافذة ثقافية تعرّف بتنوع تراث المحافظات السورية
التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق مؤتمر “سكريبت” لصنّاع المحتوى في حلب
صناعة الأثاث في سقبا.. إرث عريق يتحدى الظروف
فرص استثمارية واعدة تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض دمشق الدولي
القيشاني في معرض دمشق الدولي.. تحف فنية تفيض بالإبداع
خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي.. شركة سعودية تعلن بدء أعمالها في سوريا
عزيمة لا تنكسر كيف نجح حرفي في مواصلة عمله رغم الصعاب؟
وزير الصحة من معرض دمشق الدولي: مشاركتنا تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين
