أهالي رأس العين شمال الحسكة يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

مقتطفات من كلمة الرئيس الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري
نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان يبحث مع تجار وصناعيي حلب تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة المحلية
وكيل وزارة العدل القطرية لـ سانا: سنضع تجربتنا القانونية تحت تصرف أشقائنا في سوريا
مجلس إدارة غرفة صناعة حلب يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي
الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى