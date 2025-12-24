استكمال الاتفاقية لمنحة البنك الدولي بين وزارة المالية والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية رومانيا بدمشق
في سماء إدلب.. العلم السوري يرفرف عالياً احتفالاً بذكرى التحرير
عودة 68 عائلة مهجرة من لبنان إلى منازلها في حمص ضمن برنامج العودة الطوعية
اتفاقية لدعم القطاع الصحي في سوريا بين الصحة و”رحمة بلا حدود” والإغاثة الإسلامية الأمريكية
“قائد تطوعي.. أثر مستدام” برنامج تدريبي لإعداد قيادات العمل التطوعي في إدلب
