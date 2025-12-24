مشاركة واسعة لشركات ألبسة الأطفال في موتكس خان الحرير

معمل مياه بقين في ريف دمشق.. جهود متواصلة لتطوير خطوط الإنتاج وتلبية حاجة السوق
تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية
إقبال على التعاقد مع وزارة الدفاع في مركز التجنيد في اللاذقية
مدير صحة الرقة يطلع على الواقع الصحي في مدينتي تل أبيض ورأس العين
شركة كهرباء حلب تبدأ بإعادة تأهيل الشبكات والمراكز التحويلية لتحسين واقع التغذية الكهربائية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى