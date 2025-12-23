مدارس شرق درعا في بصرى الشام تدخل مرحلة التأهيل ضمن حملة “أبشري حوران”

أهالي حلب الشرقية يطالبون بإعادة بناء المدارس المدمرة
افتتاح قسم الجراحة العظمية في مشفى الشهيد حمزة الخطيب بريف درعا
نائب رئيس غرفة صناعة الأردن: معارض مستلزمات البناء منصة دعم مهمة لمرحلة إعادة الإعمار
تخريج 140 من طلاب المعهد التقاني الصحي في دمشق
وقفة لأهالي مدينة بصرى الشام في ريف درعا، دعماً للجيش العربي السوري، ورفضاً لأشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا
