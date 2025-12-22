فيدان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا والمباحثات تناولت ملف قسد

المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض يتحدث لـ سانا عن حجم المشاركة في “فود إكسبو”
الرئيس الشرع يتقبل أوراق اعتماد سفراء قطر والإمارات ولبنان لدى سوريا
مجلس مدينة حمص يتابع تنفيذ مشروع قناة الري في حيي الخالدية والقصور
حملة لإزالة البسطات العشوائية من شوارع درعا ونقلها إلى أماكن أكثر تنظيماُ
الشركات السعودية في معرض دمشق الدولي: شراكة واعدة وفرص استثمارية متنامية
