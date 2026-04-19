فيدان: سوريا لم تشكل تهديداً لأحد والحكومة تواصل تحقيق آمال شعبها

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن سوريا لم تشكل تهديداً لأي طرف، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تواصل العمل لتحقيق آمال شعبها، في ظل سعيها للحفاظ على الاستقرار، وعدم الانخراط في الصراعات خلال المرحلة الماضية.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي: إن بلاده ترى أهمية دعم مسار الاستقرار والتنمية في سوريا، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

وبيّن فيدان أن مشاريع الترابط الإقليمي، ولا سيما نقل الطاقة والبضائع عبر الأراضي السورية إلى الأسواق العالمية، تكتسب أهمية متزايدة، مشيراً إلى وجود تفاهمات بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية، وخاصة السكك الحديدية، بما يربط تركيا بدول الخليج مروراً بسوريا.

ولفت إلى أن هذه المشاريع نوقشت على مستويات قيادية، وتركز على تعزيز الربط الاقتصادي وأمن الطاقة وتطوير النقل، مؤكداً أن دول المنطقة تسعى إلى التنمية والاستقرار بدلاً من الصراعات.

إسرائيل تهدد الأمن العالمي

وأكد وزير الخارجية التركي أن إسرائيل تشكل تهديداً للأمن العالمي، داعياً إلى وقف سياساتها التوسعية، ومشيراً إلى أنها تسعى لتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب تحركاً من المجتمع الدولي لمنع ذلك.

وتطرق إلى المحادثات بين طهران وواشنطن، موضحاً أنها وصلت إلى مراحل متقدمة رغم استمرار بعض الخلافات، معرباً عن أمله في حل الملفات العالقة خلال فترة الهدنة، ومشدداً على ضرورة تمديد وقف إطلاق النار إذا دعت الحاجة.

وذكر فيدان أن بلاده مستمرة في بذل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مع الإشارة إلى وجود أطراف تسعى لإبقاء حالة الفوضى، لافتاً إلى استعداد تركيا لاستضافة مباحثات بين روسيا وأوكرانيا سواء على مستوى القادة أو على المستوى الفني.

ولفت فيدان إلى أن منتدى أنطاليا شهد مشاركة واسعة من دول ومنظمات دولية، حيث ناقش المشاركون قضايا إقليمية ودولية متعددة، إلى جانب اجتماعات تناولت الأوضاع في المنطقة والتحديات السياسية والاقتصادية، مؤكداً استمرار بلاده في اعتماد الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي.

ويعد منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي، منصة دولية سنوية تجمع قادة ومسؤولين لمناقشة القضايا السياسية والأمنية العالمية.