وزير الطاقة: شركة توتال الفرنسية ستكون شريكاً في تمديد أنابيب النفط من العراق لبانياس

دمشق-سانا

كشف وزير الطاقة محمد البشير عن دخول شركة توتال الفرنسية كأحد الشركاء لتمديد وإيصال أنابيب النفط من العراق لبانياس لتصدير النفط العراقي.

وقال الوزير البشير في لقاء لـ سانا على هامش اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي اليوم الثلاثاء إنه تم عقد جلسة مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية تطرقت لفرص الاستثمارات في سوريا، مشيراً إلى أنه تم سابقاً توقيع اتفاقية مع الشركة لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط.

ولفت البشير إلى وجود رغبة مشتركة لدى الوزارة والشركة بدخولها في مجال الربط الإقليمي لتصدير النفط العراقي، مضيفاً أن توتال ستكون أحد الشركاء لتمديد وإيصال الأنابيب من العراق لبانياس.

وكانت سوريا وفرنسا وقعتا اليوم الثلاثاء حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية، لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.