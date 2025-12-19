الرئيس الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات عن سوريا..يداً بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا
المنشد أحمد الحبوش يتحدث لـ سانا عن مشاركته في حفل إطلاق حملة “حلب ست الكل”
التعادل السلبي يحسم مباراة أمية والحرية في افتتاح مشوارهما بالدوري السوري الممتاز
زينة وأضواء تنشر دفء الميلاد في قرى القنية والجديدة واليعقوبية بريف إدلب الغربي
وقفة احتجاجية في القنيطرة تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
مشاركة شعبية ورسمية واسعة بحملة “الوفاء لأمّ الشهداء” في بلدة الخريطة بريف دير الزور
كيف ينظر أهالي دمشق لإلغاء “قانون قيصر”؟
150 مليون دولار في يومها الأول أهالي حلب يعبرون عن مشاعرهم وآمالهم بحملة “حلب ست الكل”
