الرئيس الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات عن سوريا..يداً بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا

الرئيس الشرع يترأس اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات في قطاع التعليم وتطوير المناهج
أطفال سوريا يعبرون عن فرحتهم بانتصار الثورة السورية ضمن فعاليات المعرض العسكري بمدينة المعارض
أم قدّمت خمسة من أبنائها في سبيل الثورة.. خنساء ريف حلب مدرسة في الصبر والفخر
وقفة احتجاجية في ساحة المرجة رفضاً لانتهاكات ” قسد” في الجزيرة السورية
كلمة وزير الثقافة السيد محمد ياسين صالح خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى