ارتفاع ضحايا انفجار المقهى بدمشق إلى 6 قتلى و22 جريحاً

دمشق-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار العبوة الناسفة الذي وقع اليوم الخميس داخل أحد مقاهي منطقة الحجاز ‏بدمشق إلى 6 قتلى و22 جريحاً.



وذكر مصدر أمني لـ سانا أن وحدات وزارة الداخلية باشرت إجراءاتها الميدانية عقب الانفجار، موضحاً أن ‏دوريات الأمن الداخلي وفرق الإسعاف توجهت إلى الموقع، للعمل على إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، كما بادرت إلى فرض ‏طوق أمني لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل.‏

بدوره قال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور لــ سانا: إن عدد ضحايا الانفجار ارتفع إلى 6 قتلى و22 جريحاً، جرى نقلهم إلى مشافي دمشق والهلال الأحمر وابن النفيس والرشيد والمواساة ‏لاتخاذ الإجراءات والإسعافات اللازمة، مشيراً إلى أن حالة الإصابات تتنوع بين الخفيفة ‏والمتوسطة والشديدة.‏

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.