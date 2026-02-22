افتتاح مركز شرطة المرور في تلدو بريف حمص يعزز إجراءات تنظيم حركة السير

لقاء وزير السياحة مع وفد من مجلس رجال الأعمال السعودي الأميركي السوري
سوقا النحاسين والمناخلية في دمشق، أعمال ومشغولات يدوية تعبق بالإبداع والجمال
“نجمة بيت لحم”.. سوق ميلادي يجمع التراث ومنتجات العيد في حلب
وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات في إدلب: علينا الاعتماد على أنفسنا وألّا ننتظر المساعدات
قوى الأمن الداخلي تعمل على إخلاء المدنيين وتأمينهم في مناطق حلب التي تشهد اعتداءات من قسد
