افتتاح شعبة أمراض الدم بمشفى المواساة ووحدة الطبقي ‌‏المحوري بمشفى الأطفال بدمشق بعد تأهيلهما

دمشق-سانا

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الخميس، شعبة أمراض الدم للرجال في مشفى المواساة الجامعي، ووحدة الطبقي ‌‏المحوري في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلهما وتجهيزهما من قبل الجمعية الطبية السورية الأمريكية (‎(SAMs، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع الصحي، وتعزيز الخدمات الطبية والتدريبية.

وشملت أعمال تأهيل شعبة أمراض الدم، تأهيل البنية التحتية بشكل كامل، وتجهيزها بـ 9 أسرّة جديدة، وغرفة عزل خاصة للمرضى ذوي المناعة المنخفضة، وتركيب أنظمة فلترة عالية الكفاءة، وتوفير كامل المستلزمات الطبية.



بينما تضمنت أعمال تأهيل وحدة الطبقي ‌‏المحوري في مشفى الأطفال، ترميم البنية التحتية لقسم الأشعة، وتركيب جهاز الطبقي المحوري الحديث، بما يشكل دعماً مهماً لتشخيص الحالات المرضية لدى الأطفال.

وفي تصريح لـ سانا، عقب الافتتاح أوضح الوزير الحلبي أن شعبة أمراض الدم صُممت وفق أحدث المعايير العالمية، وتضم قسمين رئيسيين، الأول مخصص لعزل المرضى الخاضعين للعلاج الكيميائي، والثاني لاستقبال بقية المرضى، مؤكداً جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحالات.

جهاز طبقي محوري جديد

وأشار الوزير الحلبي إلى أن جهاز الطبقي المحوري الجديد في مشفى الأطفال، يوفر دقة تشخيصية تسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال، مبيناً أن هذه المشاريع تشكل ركيزة أساسية في تحديث البنية التحتية للمشافي الجامعية، وتعزيز البيئة التعليمية لطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين، بما ينعكس إيجاباً على البحث العلمي التطبيقي.



من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” لؤي القطب، أن افتتاح قسم العزل لمرضى السرطان في المواساة، يُحدث نقلة نوعية في تأمين بيئة علاجية آمنة، والحد من الالتهابات، فيما يسهم تشغيل جهاز الطبقي المحوري في مشفى الأطفال، بسد حاجة ملحة ورفع القدرة التشخيصية للمشفى، مؤكداً استمرار التعاون مع وزارتي التعليم العالي والصحة، في إطار خطة استراتيجية تشمل تأهيل الكوادر، وإنشاء مراكز تخصصية لتبادل الخبرات وتطوير الاختصاصات.

تقييم لاحتياجات القطاع الصحي

وكشف اختصاصي كهرباء وفيزيولوجيا القلب في “سامز” الدكتور مجد جزائري، أن فكرة المشروع انطلقت بعد تقييم فريق الجمعية لاحتياجات القطاع الصحي في سوريا، حيث تبين أن مشفى الأطفال الذي يستقبل حالات من مختلف المحافظات يفتقر إلى هذا الجهاز، ما دفع الجمعية لإطلاق حملة تبرعات تمكنت خلال 24 ساعة من جمع أكثر من 200 ألف دولار لتأمين الجهاز وشحنه وتركيبه، مشيراً إلى أن تشغيل الجهاز سيعزز سرعة ودقة التشخيص، مؤكداً استمرار الجمعية في مبادراتها الصحية لدعم القطاع الطبي في سوريا.

استقبال أكثر من 200 حالة شهرياً

مدير الهيئة العامة لمشفى المواساة الجامعي الدكتور أمين سليمان، بيّن أن التجهيزات الجديدة جاءت وفق أحدث المعايير العالمية، ما يسهم في توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى الخاضعين للعلاج الكيميائي الذين يعانون عادة من تثبيط النقي العظمي، ما يجعلهم عرضة للإنتانات والنزوف، لافتاً إلى أن إجمالي أسرة الشعبة بين الرجال والنساء يبلغ /20/ سريراً، لكن البنية التحتية كانت متهالكة، وتحتاج إلى إعادة تأهيل.



ولفت سليمان إلى أن الشعبة تستقبل شهرياً أكثر من 200 حالة، منها نحو 50 حالة جديدة، بنسبة إشغال تتجاوز 120 بالمئة، الأمر الذي يستدعي التوسع في الطاقة الاستيعابية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وأن أمراض الدم تشكل ما بين ثلث إلى نصف الحالات الباطنة في المشفى، ما يجعل هذا المشروع خطوة أساسية لتخفيف الضغط عن الكادر الطبي والمرضى على حد سواء.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، افتتح ‏في 23 حزيران الفائت، المخبر المركزي في مشفى المواساة الجامعي بدمشق، بعد إعادة تأهيله ‏وتزويده بأحدث الأجهزة والمستلزمات المخبرية، بالتعاون مع منظمة الإنسانية للجميع “‎Humanity for All‏”.