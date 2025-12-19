جامع المغربي في اللاذقية.. تحفة معمارية خالدة ومنارة للعلم

سوريون أمام البيت الأبيض يتحدثون لمراسل سانا حول لقاء الرئيس الشرع مع ترامب
وفد وزارة الدفاع المُشارك بمعرض “IDEF 2025” للصناعات الدفاعية المقام بتركيا يجول على أق
اختتام أعمال الملتقى الدولي الأول للتطوير العقاري والهندسة والمقاولات “آيريكس 2025” بدمشق
الأمن العام في حلب يقبض على عصابة لصوص ويسترد بعض المسروقات
وزير الطوارئ لـ سانا: الحملة تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها في أي مكان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى