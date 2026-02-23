“مطبخ دير الزور الخيري” مبادرة أهلية لدعم العوائل الأشد حاجة خلال شهر رمضان المبارك

آراء مواطنين من دمشق حول العملة السورية الجديدة وآلية استبدال القديمة في المراكز المعتمدة
عدد من مناشر الحجر يعود للعمل في ريف إدلب
المؤسسة العامة للكهرباء توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين سعوديتين واتفاقية مع STE السورية ـ التركية
سوقا النحاسين والمناخلية في دمشق، أعمال ومشغولات يدوية تعبق بالإبداع والجمال
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لأيام صحة دمشق 2026
