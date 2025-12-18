عروض وفعاليات متنوعة في حفل إطلاق حملة “حلب ست الكل”
زينة الميلاد تعانق حجارة كنيسة مار يوسف في بلدة القنية بريف إدلب الغربي
مشاهد من إطلاق حملة “حلب ست الكل”
مقتطف من كلمة محافظ حلب عزام الغريب خلال حفل إطلاق حملة “حلب ست الكل”
إعادة افتتاح جامع النور في قرية تيرمعلة بريف حمص بعد انتهاء أعمال الترميم
إطلاق منصة رقمية وعرض مشاريع استثمارية جديدة في حسياء الصناعية بحمص بمناسبة ذكرى التحرير
“حلب غالية علينا” مشاركون في حملة “حلب ست الكل” يتحدثون لـ سانا عن أهمية التبرع لصالح الحم
اختتام فعاليات المؤتمر الوطني للإعاقة “التمكين والشمول والدمج” في دمشق
Sign in to your account
تذكرني