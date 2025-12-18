مقتطف من كلمة محافظ حلب عزام الغريب خلال حفل إطلاق حملة “حلب ست الكل”

الوزير الشيباني: في السويداء دعمت إسرائيل مجموعات خارجة عن القانون وهذا التدخل عقد المشهد
محافظ اللاذقية يفتتح مهرجان “أسواق اللاذقية” بمشاركة رسمية وشعبية
نائب رئيس غرفة صناعة الأردن: معارض مستلزمات البناء منصة دعم مهمة لمرحلة إعادة الإعمار
مشروع فني يدمج مهنة صهر الزجاج وتحديثه بأساليب معاصرة
مشفى إزرع الوطني بريف درعا يواصل تقديم خدماته للمرضى رغم نقص التجهيزات
