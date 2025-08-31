نبراتي صوت سوريا بمعرض دمشق الدولي.. مبادرة دعم القطاعات الحيوية بتطبيقات الذكاء الصنعي

فرق الدفاع المدني السوري تواصل مهامها في تسهيل دخول المساعدات والمدنيين إلى محافظة السو
قوى الأمن الداخلي في السويداء تحرر عدداً من المدنيين المخطوفين وتسلمهم لذويهم
الطبيب السوري المغترب عبيدة عزيزي لـ سانا: حملة شفاء صلة وصل بين الأطباء المقيمين ‏في سوريا والمغتربين
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل ياسر الفرحان
دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
