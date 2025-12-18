مشاهد من إطلاق حملة “حلب ست الكل”

مباراة ودية بين ناديي أمية وجبلة على أرض ملعب إدلب البلدي استعداداً للدوري السوري الممتاز
مشاهد لقافلة تجارية لحظة دخولها إلى محافظة السويداء عبر ممر بصر الحرير بريف درعا
إعادة تأهيل محطة مياه سلامين لتأمين مياه الشرب لقرى أبو ظـهور شرق إدلب
البوكمال في دير الزور على طريق التعافي عودة الأهالي بعد تحسن الخدمات
بدء فعالية متحف سجون سوريا لعرض تحقيقها الأول حول سجن صيدنايا في المتحف الوطني بدمشق
