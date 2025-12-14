حملة تلقيح في حمص تشمل المنطقة الصحية الثانية والقصير وتدمر بهدف تعزيز المناعة

لقاء في مدينة تلبيسة بريف حمص بين الأهالي وأعضاء مجلس الشعب
احتفالية النصر في إدلب حشود في ساحة السبع بحرات في الذكرى الأولى للتحرير
عناصر الدفاع المدني السوري خلال عطلة العيد.. جهوزية تامة وعزيمة لا تلين في كل الظروف
افتتاح عدة مدارس خلال جولة لمحافظ حلب في قرى وبلدات ريف المحافظة الجنوبي
جمعية “مساحة أمان” تطلق أنشطتها بمعرض فني في حلب
