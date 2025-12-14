وقفة لأبناء الجالية السورية في فرنسا في ساحة الباستيل وسط باريس بمناسبة مرور عام على النصر

تفاعل جماهيري وروح رياضية عالية ترفع مستوى منافسات كرة السلة السورية
مسجد معرض دمشق.. صلاة ودعوة وأنشطة متنوعة على مدار الساعة
استعدادات مكثفة للجناح السوري للمشاركة في معرض دمشق الدولي
احتفالية في مشفى الشفاء بإدلب بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
النادي السوري للأعمال يطلق منصّته الاستثمارية الأولى التي تربط السوريين بالخارج بمشاريع الداخل
