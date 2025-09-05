كيف احتفلت محافظة ريف دمشق بإطلاق صندوق التنمية السوري؟

انهيار مبنى قيد الإنشاء في منطقة عالم السحر بالقرب من ناحية الزربة بريف حلب الجنوبي
زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع إلى مملكة البحرين الشقيقة
قداس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بدمشق احتفالا بأحد الشعانين
بعد انقضاء عطلة عيد الفطر… مدارس ريف حلب الشمالي تعود لاستئناف العملية التعليمية
مدرج بصرى الشام من الجو.. أجواء الأمل في “أبشري حوران”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى