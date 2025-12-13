“مقدمات في السياسة الإسلامية” محاضرة لطلاب كلية العلوم السياسية في جامعة إدلب

وصول قافلة المساعدات الإغاثية إلى ممر بصر الحرير في طريقها إلى محافظة السويداء
وفد مجلس الأمن الدولي يصل سوريا ويزور عدداً من الأماكن التراثية في دمشق القديمة
“من هنا بدأت الحكاية”.. أهالي درعا يحتفلون في ذكرى مرور عام على تحرير مدينتهم
أهالي حرستا: الحلم يكبر مع كل مساهمة في “ريفنا بيستاهل”
مشافي قطاع غزة تواصل تقديم الخدمات لمبتوري الأطراف وتأهيلهم
