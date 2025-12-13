رسالة مقاتلي الجيش العربي السوري بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
“مقدمات في السياسة الإسلامية” محاضرة لطلاب كلية العلوم السياسية في جامعة إدلب
افتتاح معرض الزيتون في إدلب لأول مرة بعد تحرير سوريا
كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في افتتاح معرض الزيتون
منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026 في درعا
759 طالباً يتنافسون في المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026
كنيسة سيدة البشارة في حمص تفتتح معرضها الميلادي السنوي
احتفال في حي قنينص باللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
Sign in to your account
تذكرني