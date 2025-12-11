جلسة موسعة بين تجار وصناعيي حماة مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

بعد عام على التحرير حكاية شجاعة في إزالة مخلفات الحرب بحلب وريفها
افتتاح مركز للدفاع المدني في تلكلخ للاستجابة السريعة وحماية المدنيين
صناعة الطوب والقرميد في سوريا تفتح آفاقاً جديدة في معرض دمشق الدولي
“نقول للعالم نحن هنا، وهذه ثقافتنا”.. وزير الثقافة من معرض دمشق الدولي
مجلس مدينة اللاذقية يستمر بإزالة البسطات وإشغالات الأرصفة من الطرق العامة
