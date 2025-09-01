طلاب من طرطوس تحدوا الظروف، ونالوا العلامة التامة في الثانوية العامة

جناح وزارة الطوارئ في معرض دمشق الدولي
وفد من مديرية الحج السورية يتفقد أماكن الحجاج السوريين المؤقتة في مشاعر منى
إدارة الموارد المائية في ظروف الجفاف ورشة عمل في جامعة اللاذقية
كلمة ‏رئيس الجمهورية ‏العربية السورية حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري
نادي أهلي حلب يتأهل إلى نهائي بطولة المستقبل لكرة القدم
