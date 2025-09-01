اتجاهات جديدة للاقتصاد الرقمي في صلب فعاليات معرض دمشق الدولي
وزير الصحة من معرض دمشق الدولي: مشاركتنا تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين
طلاب من طرطوس تحدوا الظروف، ونالوا العلامة التامة في الثانوية العامة
افتتاح كنيسة “القديسة آنا” في قرية اليعقوبية غربي إدلب
صورة وذكرى، جناح يوثق أجمل اللحظات في معرض دمشق الدولي
وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل
من تفاصيل الخيوط تبدأ الحكاية، قصة نجاح سيدة أبهرت زوار معرض دمشق الدولي
بعد تجهيزه بمعدات متطورة، افتتاح قسم الحروق في مشفى الرازي بحلب
Sign in to your account
تذكرني