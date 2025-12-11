أروقة أجنحة المعرض العسكري في دمشق تروي حكايات انتصارات الثورة السورية

قافلة مساعدات إنسانية قطرية تدخل السويداء عبر ريف درعا
بأيدينا تتعمر.. مبادرة لتكريم رواد تحدي القراءة العربي في القنيطرة
الانتهاء من صيانة البنية التحتية ضمن مشروع إعادة تأهيل طريق باب توما – القشلة
مشاركة واسعة ببطولة كرة القدم المدرسية في دمشق
مشروع فني يدمج مهنة صهر الزجاج وتحديثه بأساليب معاصرة
