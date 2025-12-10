افتتاح مدرسة “البيان النموذجية” في مدينة الباب بريف حلب

انطلاق بطولة اللاذقية للبنش برس برفع الأثقال لانتقاء منتخب المحافظة المشارك في بطولة الجمهورية
تزويد قسم غسيل الكلية في مشفى الجولان الوطني بأجهزة جديدة
إعمار 2025 يستقطب طيفاً واسعاً منشركات المقاولات ومستلزمات البناء
أهالي حوران أدهشونا اليوم بتبرعاتهم”.. محافظ درعا من فعالية “أبشري حوران”
صندوق التنمية السوري من وجهة نظر السوريين في ألمانيا
