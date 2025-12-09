مشاهد جوية للاحتفالات في ساحة الأمويين وسط دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا

حديقة السبكي… مساحة طبيعية تجمع بين الراحة والجمال في دمشق
وزير الطوارئ لـ سانا: الحملة تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها في أي مكان
خدمات متقدمة للشركات السورية في معرض “تكسبو لاند” للتكنولوجيا
فعالية شعبية في مدينة تل رفعت بحلب في ذكرى مرور عام على تحرير المدينة
الدفاع المدني السوري يؤمن خروج عائلات من السويداء، وإيصالهم إلى محافظة حلب
