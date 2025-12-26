مشاهد جوية تُظهر حجم الدمار في كنيسة مريم العذراء بدير الزور جراء قصف النظام البائد

إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى في معرة النعمان لتخفيف معاناة الأهالي العائدين إلى المدينة
الوزير الشيباني يجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي في موسكو
محافظة درعا تطلق مرحلة تطوير جديدة لرفع كفاءة الأداء الوظيفي
جاهزية عالية للفرق الطبية والإسعافية في محيط ساحة الأمويين بدمشق
وزير المالية: معرض دمشق الدولي يعيد سوريا إلى خارطة التجارة العالمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى