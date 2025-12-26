مشاهد جوية تُظهر حجم الدمار في كنيسة مريم العذراء بدير الزور جراء قصف النظام البائد
تفعيل مخبر التحاليل الطبية في المركز الصحي ببلدة معربة في ريف درعا.
نادي خان شيخون يفوز على نادي دمشق الأهلي في الدوري الممتاز
محافظة درعا توقع عقداً لتنفيذ مشروعين حيويين يسهمان في نهضة المدينة
افتتاح معرض الكتب والوثائق الشركسية في دمشق لتعزيز قيم التنوع في المجتمع السوري
الشرطة يفوز على جبلة ضمن منافسات الدوي السوري الممتاز لكرة القدم
طبيب يعود إلى محردة للاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة بعد التحرير
فعالية ترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في حمص
