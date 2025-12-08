احتفال لأبناء الجالية السورية في الأردن بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
مسير لأهالي كفر سوسة باتجاه ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بذكرى النصر والتحرير
دموع الفرح في حماة رجل مسن يحتضن عناصر وزارة الدفاع خلال العرض العسكري
مشاهد من عرض الطائرات الشراعية في ساحة الأمويين بدمشق بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
توافد أهالي ديرالزور إلى الملعب البلدي في المدينة للاحتفال بذكرى النصر والتحرير
مشاهد من عرض طائرات الشاهين والمسيرات خلال المسير العسكري في ديرالزور بذكرى التحرير اليوم
مشاهد جوية من العرض العسكري الذي نظمته وزارتا الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة اللاذقية
قدم الرئيس أحمد الشرع درع النصر لوزارة الدفاع ورفاق درب التحرير تكريمًا لجهودهم وتضحياتهم
