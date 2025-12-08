قدم الرئيس أحمد الشرع درع النصر لوزارة الدفاع ورفاق درب التحرير تكريمًا لجهودهم وتضحياتهم

الانتهاء من إنجاز جميع الاستعدادات لإطلاق حملة الوفاء لإدلب في الملعب البلدي
تنفيذ أعمال تجميلية داخل المتحف الوطني في اللاذقية
جامع العثمانية في حلب القديمة.. روعة الفن المعماري الإسلامي
جهود متواصلة تبذلها فرق الدفاع المدني بمشاركة حوامات الجيش لإخماد الحرائق في منطقة ربيعة بريف اللاذقية
“استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي” ندوة ضمن مؤتمر دمشق الدولي لطب الأسنان
