احتفالات الأهالي على دوار النجمة وسط مدينة طرطوس بالذكرى الأولى للنصر والتحرير

شرطة حلب تعيد أموالاً مسروقة من شركة صرافة في غضون 48 ساعة
فعالية في درعا لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية على اختيار اختصاصاتهم الجامعية
مقتطفات من خطبة يوم عرفة التي ألقاها وزير الأوقاف في مشاعر عرفات بمكة المكرمة
لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الفعاليات الشعبية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في محافظة إدلب
اليوم الثاني من مؤتمر “سكريبت”، أفكار مبتكرة لتعزيز صناعة المحتوى
