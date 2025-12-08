احتفالات الأهالي على دوار النجمة وسط مدينة طرطوس بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
من احتفالات أهالي اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
الرئيس الشرع يضع قطعة من ثوب الكعبة المشرفة في رحاب المسجد الأموي بدمشق
احتفالية لأبناء الجالية السورية في النمسا بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
أداء صلاة الفجر وتكبيرات النصر في جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بدمشق
تكبيرات النصر في جامع الرحمن بحلب قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
مؤذن جامع المنصور في طرطوس يستعيد عبارته المشهورة لحظة سقوط النظام البائد العام الماضي
تكبيرات النصر في المسجد العمري بدرعا قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
