وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح: يوم تحرير سوريا بداية لمعركة البناء

آراء بعض الحضور المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري خلال يومه الثاني
مشروع لإطلاق أكبر مجمّع لرعاية الأيتام في سوريا خلال مؤتمر “عام على النصر” بدمشق
نادي أهلي حلب يتأهل إلى نهائي بطولة المستقبل لكرة القدم
مشاركة الوفد الوزاري في اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي حول قطاعي الزراعة والصناعة
رغم قلة الإمكانيات.. مشفى دمشق (المجتهد) مستمر بتقديم خدماته العلاجية للمواطنين
