مهرجان “العالم بعيون الأطفال”.. إدلب تنثر الفرح في قلوب الصغار

جهود متواصلة تبذلها فرق الدفاع المدني بمشاركة حوامات الجيش لإخماد الحرائق في منطقة ربيعة بريف اللاذقية
وزير التجارة التركي يتحدث لـ سانا عن معرض دمشق الدولي
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ظافر العمر يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في ت
افتتاح أول شاطئ عام ومجانيّ في اللاذقية
جسر الشغور في ريف إدلب تستعيد نبضها التجاري، افتتاح سوق التسوق الأول بمشاركة واسعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى