محافظ ريف دمشق يتحدث لمراسل سانا حول بطولة التحرير الوطنية لفروسية القفز على الحواجز

في ظل تحسن الأسواق وانخفاض الأسعار إقبال الأهالي في مدينة جبلة على التبضع مع اقتراب عيد الفطر
مؤسسات وفرق تطوعية تنظم حملة تشجير في عدد من حدائق بلدة صحنايا بريف دمشق
محافظ ريف دمشق يلتقي وجهاء من بلدتي صحنايا والأشرفية
لجنة معالجة ظاهرة التسول تعقد اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية
المؤتمر العلمي التخصصي لطب الأسنان يبدأ فعالياته في حلب بالتزامن مع المعرض السوري لطب ا
