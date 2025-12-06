أبناء الجالية السورية في ألمانيا يحتفلون بذكرى النصر والتحرير
فعاليات فنية وثقافية وعروض مسرحية في المتحف الوطني باللاذقية بمناسبة ذكرى التحرير
أمسية شعرية وفنية على خشبة مسرح قصر الثقافة بحمص في الذكرى الأولى لتحرير سوريا
محافظ ريف دمشق يتحدث لمراسل سانا حول بطولة التحرير الوطنية لفروسية القفز على الحواجز
وزير الثقافة يتحدث لـ سانا حول بطولة التحرير الوطنية لفروسية القفز على الحواجز
أهالي طرطوس يحتفلون في دوار النجمة بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
عرض جاهزية فرق الدفاع المدني في ساحة سعد الله الجابري بحلب ضمن فعاليات ذكرى النصر والتحرير
“من هنا بدأت الحكاية”.. أهالي درعا يحتفلون في ذكرى مرور عام على تحرير مدينتهم
