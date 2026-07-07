الشرع وماكرون في مؤتمر صحفي.. شراكة متكافئة وتأكيد فرنسي على دعم سوريا الجديدة
كمال الدرعي: زيارة الرئيس ماكرون إلى سوريا تهدف إلى السماح بإعادة افتتاح معهدنا تدريجياً
رئيسة المعهد العربي بباريس آن كلير لوجندر: نعمل على إنعاش التعاون مع المؤسسات الثقافية السورية
رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي يتحدث لـ سانا حول زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا
سوريا وفرنسا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية
وزارة الصحة: الاتفاقيات الموقعة مع ”إكسبرتيز” الفرنسية تدعم البنية التحتية وتطّور القدرات
سوريا وفرنسا توقعان إعلان إطار تعاون شامل بحضور الرئيسين الشرع وماكرون
الرئيس الشرع: سوريا تستعيد دورها الحيوي كعقدة ربط في سوق الممرات العالمية
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