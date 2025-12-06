نائب وزير الزراعة لمراسل سانا.. بطولة التحرير الأولى للفروسية تعكس انتصار السوريين

منازل بين أنقاض وأمل حي القابون الدمشقي المدمر جراء قصف النظام البائد
وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تتسلم 7 آليات مقدمة من دولة قطر
مظاهرة شعبية في دمشق دعماً لأهالي قطاع غزة ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
بعد توقف استمر 10 سنوات.. معمل الفوسفات بحمص يعود للعمل بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً
افتتاح فرع المديرية العامة للموانئ في طرطوس لتقديم الخدمات للبحّارة والعاملين في النقل البحري
