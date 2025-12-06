فعالية في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية للأطفال بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
نائب وزير الزراعة لمراسل سانا.. بطولة التحرير الأولى للفروسية تعكس انتصار السوريين
تصريح مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية حول فعاليات بطولة التحرير الأولى للفروسية
تصريح وزير الدفاع مرهف أبو قصرة حول بطولة التحرير الأولى لفروسية القفز على الحواجز
وزير الدفاع : السوريون قادرون على بناء صناعات عسكرية بأياد محلية
استمرار احتفالات أهالي دمشق في ساحة الأمويين بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
كلمة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في المعرض العسكري للثورة السورية المقام على أرض مدينة المعارض
المعرض العسكري للثورة السورية المقام على أرض مدينة المعارض.. سلاح وعتاد يرويان حكاية النصر
