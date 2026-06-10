سياحة إدلب تنظم رحلة لـ 40 طفلاً إلى المعالم الأثرية لتعزيز ارتباطهم بتاريخهم

فعالية ترفيهية لذوي الإعاقة في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي
وزارة الدفاع تفتتح جسراً مؤقتاً يربط قريتي مراط والمريعية على نهر الفرات في دير الزور
قيادة الأمن الداخلي في حلب تفرج عن عدد من عناصر تنظيم قسد ممن سلموا أنفسهم وألقوا سلاحهم
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وفاة 4 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين في حادثي سير منفصلين بإدلب
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