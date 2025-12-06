تصريح وزير الدفاع مرهف أبو قصرة حول بطولة التحرير الأولى لفروسية القفز على الحواجز

اندلاع حريق في أحراش جبل التركمان بريف اللاذقية وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
معاناة أهالي قرية الحواش في ريف حماة بعد عودتهم إلى منازلهم المدمرة
افتتاح معرض العودة إلى المدارس في طرطوس مع اقتراب العام الدراسي الجديد
من جبالها الثلاثة إلى أول مساجدها..الدريكيش ذاكرة منقوشة في التاريخ
ورشة علمية متخصصة لتطوير مهارات الكوادر الطبية في حلب
