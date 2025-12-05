بيت جديد فوق ذاكرة قديمة.. عمار السلمو يعود من رحلة اللجوء إلى بلدته تادف

لقاء وزير الإعلام في إسطنبول مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران
ندوة في الدانا بإدلب حول حماية البيئة والتوعية بمخاطر التلوث البيئي
مؤسسة مياه دمشق وريفها تضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في معرض دمشق الدولي
مرشحو مجلس الشعب في معرة النعمان بريف إدلب يناقشون برامجهم الانتخابية
رفع أطول علم سوري بطول 500 متر في ساحة العاصي بحماة ضمن فعاليات ذكرى النصر وتحرير المدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى