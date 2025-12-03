وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جريمة زيدل التي راح ضحيتها رجل وزوجته

“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
عروض وتخفيضات على منتجات متنوعة في مهرجان “الخير لأهل الخير” بدمشق
وفد من مفوضية شؤون اللاجئين يتفقد عدداً من المشاريع الخدمية في معرة النعمان بإدلب
حملة “المحبة للحمامة” في ريف إدلب تجمع 30 ألف دولار لتحسين الواقع الخدمي في البلدة
عمليات نوعية في جراحة المفاصل والأعصاب ضمن حملة أمل السعودية بالمستشفى الوطني الجامعي بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى