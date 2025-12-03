افتتاح مدرسة “شهداء شنان” في إدلب بعد إعادة تأهيلها بالكامل

استمرار مركز التجنيد في الكسوة باستقبال الراغبين بالتعاقد مع وزارة الدفاع
اكتشاف مقبرة بيزنطية في معرة النعمان بمحافظة إدلب
“بوصلتك الجامعية”.. فعالية في طرطوس لتعريف الطلاب بالمسار الأكاديمي المناسب
فرع مؤسسة “إكثار البذار” في إزرع بدرعا يبدأ بيع البذار للفلاحين
بدء الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في إدلب
